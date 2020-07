Cinépolis y Cinemex cierran complejos de forma definitiva

Las cadenas de cine han sido afectadas por la pandemia.

Sí, lo sabemos, extrañamos esos días en los que podíamos entrar a algún centro comercial, oler la delicia de las palomitas y disfrutar la película del momento en compañía de nuestros amigos o pareja, pero debido a la pandemia mundial, muchas salas de cine tuvieron que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.

Lamentablemente, la industria del cine se ha visto afectada por la cuarentena, pues millones de personas alrededor del mundo deben quedarse en casa para evitar contagios. Desde marzo de este año, las cadenas más importantes de México, Cinépolis y Cinemex, cerraron sus complejos hasta nuevo aviso, y aunque ya pasaron algunos meses, aún no hay fecha de reapertura de las salas.

De acuerdo con Merca 2.0, las cadenas anunciaron que abrirían muy pronto algunas de sus sucursales con nuevas medidas de seguridad, pero a pesar de esto, las compañías han sufrido pérdidas millonarias y si no abren a partir del mes de julio, tendrán que cerrar varias salas en distintas ciudades de la República.

Por lo pronto, nos encontramos en semáforo naranja y aunque ya hay restaurantes, bares y locales funcionando al 30%, el Gobierno Mexicano aún no ha aclarado nada sobre los cines de nuestro país.

Pero esto no sólo preocupa en México, sino que también está presente en los ejecutivos de Hollywood, que es probable que muchas producciones no se lancen este año. En una entrevista con Los Angeles Times, John Fithian, presidente y jefe ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO), mencionó, «Vamos a esperar hasta que el 100% de los cines estén abiertos, no estaremos allí hasta dentro de un año cuando haya una vacuna’, esto es existencial para la industria del cine. Si pasamos un año sin nuevas películas, se acabó todo».