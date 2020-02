¿Cómo, cuándo y dónde ver las Mariposas Monarca en México?

Cada año de noviembre al último día de marzo, México se convierte en el hogar de millones de mariposas que viajan a nuestro país desde Canadá para pasar el invierno. Aquí te decimos cómo disfrutar de esta maravilla natural de manera responsable para no afectar esta especie tan delicada.

Después de recorrer 8 mil kilómetros de distancia, las mariposas llegan a los bosques de Michoacán y parte del Estado de México esperando encontrar un hogar tranquilo en donde puedan descansar, alcanzar la madurez sexual y reproducirse.

Para poder ver este fenómeno natural, a lo largo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca existen diversos santuarios a los que se puede entrar. Michoacán cuenta con dos grandes santuarios cerca de Angangueo, que son los que tienen mayor número de visitantes, pues aquí se pueden observar más mariposas.

-Santuario Rosario

Aquí se puede realizar el recorrido a pie o a caballo. Está abierto todos los días de la semana de 8:00am a 5:00pm durante la temporada de mariposas monarca. La entrada cuesta alrededor de $50 pesos y adentro también puedes encontrar algunos antojitos mexicanos, artesanías y baños.

-Sierra Chincua

Se encuentra a 10 kilómetros de Angangueo. Está abierto de 9:00am a 5:00pm. El precio es de $50 pesos para adultos y $40 para niños. Si vas en grupos de más de 30 personas el precio general es de $40 pesos cada uno.

En el Estado de México también existen varios santuarios, entre ellos se encuentra Piedra Herrada, situado a las faldas del Nevado de Toluca, muy cerca de Valle de Bravo.

Viajero responsable

La zona a la que llegan las mariposas monarca es considerada por la UNESCO desde 2008 como Patrimonio Natural de la Humanidad. Sin embargo, cada año la vida de estas mariposas es amenazada por el uso excesivo de herbicidas, el cambio climático y la deforestación.

Para evitar contribuir con este daño, que de por sí ya sufre esta especie, es importante que nuestros viajes para ver este fenómeno sean completamente responsables. Además de seguir al pie de la letra las indicaciones de los guías, recuerda no tirar ningún tipo de basura durante el recorrido, no molestar a las mariposas y no llevarte nada del santuario, con esto nos referimos a alguna plantita o incluso una mariposa.

Si no quieres llegar tú solo o tienes miedo de perderte, te recomendamos ir con Vagamundos, quienes harán un viaje al Santuario Piedra Herrada el próximo 7 de marzo saliendo de la CDMX a las 7:00am. El viaje cuesta $750.00 por persona e incluye el transporte con seguro de viajero, lunch, entrada al santuario y guía.

Como ves, ya sea por tu cuenta o en tour, disfrutar de un momento sorprendente con la naturaleza no es tan caro como creías. Date un respiro de la vida diaria y déjate sorprender por la belleza de este espectáculo único en el mundo.