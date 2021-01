Conoce a «El Conchas», el perrito que ya tiene un mural por su amor al pan dulce

El pan dulce es algo a lo que muchos no nos podemos resistir, y prueba de ello es un tierno perrito que vive en la colonia San Simón Culhuacán, en Iztapalapa, que es amante de las conchas.

Aunque no lo creas, este lomito tiene familia que lo cuida y lo quiere, pero cada día sale a buscar una «víctima» que le regale uno de sus antojos favoritos. «El Conchas» es tan exigente que cuando la gente le regala bolillos se los lleva a casa para dárselos a su hermano, «Pirata».

La historia de «El Conchas» se hizo viral gracias a Paola, una cibernauta que lo vio caminando hace algunos ayeres y contó su historia. «Hace aproximadamente 4 años, de camino al metro vi caminar aprisa a un perro color café con una concha en el hocico, me pareció curioso y en mi cabeza inventé mil historias (que tal vez la había robado, a alguien se le cayó, él la tomo y ¡fuga! O quizá ahorro sus domingos para comprar un pancito ); esa última idea fue la que más me hacía reír en mi camino, jajaja. Por la noche llegué a casa y les conté a mi mamá y mi hermana, las dos se rieron y me decían ‘no te creo»‘.

Más adelante su mamá se encontró con este lindo perrito, que en realidad se llama «Chocolate», y decidió comprarle su pan favorito. «Mi mamá se lo encontró, le compró una concha y el perrito se la comió. Pero no bastaba sólo una, se daba la vuelta e iba a buscar a su próxima ‘víctima’ de conchas o tamales, porque también le gustan los tamales».

Debido a que «El Conchas» es sumamente querido en su colonia por su buen humor y fidelidad, los vecinos le crearon un mural en su honor para siempre recordar al perrito más «dulce» de todos.

Aunque desconocemos el nombre de la persona que realizó el mural, Paola tomó algunas fotos de «Chocolate» y esta obra, y el resultado es increíble:

