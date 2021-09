Conoce a esta joven musulmana fit: Su vestimenta no le impone ningún límite

La usuaria de Instagram @bint3rabia es una joven originaria de Palestina que ha demostrado en incontables ocasiones que su vestimenta tradicional y religiosa no le impide en ningún momento realizar sus actividades diarias.

La denominada musulmana fit lleva un registro en su cuenta de redes sociales sobre sus entrenamientos diarios, y aunque ella misma ha aclarado en numerosas ocasiones que no siempre lleva burka o jilbab, le gusta portarlo con orgullo.

Ya sea en un gimnasio, en el exterior, de día o de noche, está joven se ejercita porque le gusta mantenerse saludable y en forma. Disfruta de todos los deportes por igual, sin embargo, entre sus actividades favoritas se encuentran el baloncesto y el skateboarding.

El fitness es su estilo de vida y así se lo hace saber al mundo en cada una de sus publicaciones en las que incluso reflexiona acerca de los límites que nos podemos llegar a poner:

“La tierra es un patio de recreo. Aprovecha al máximo. No necesitas una membresía de gimnasio ni pesas para mantenerte en forma. Si no puedes pagar estas cosas, no permitas que sea una excusa para no hacer ejercicio. Dios nos dio todo lo que necesitamos para sobrevivir y estar saludables de forma gratuita“.

Su rutina

Aunque esta chica alterna ejercicios constantemente, su rutina de gimnasio incluye los siguientes ejercicios:

Calentamiento

– 50 sentadillas regulares y otras 50 con salto y banda

Circuito

– 3 repeticiones de 10 sentadillas con 5 dominadas y 10 saltos

-5 repeticiones de 5 burpees en un salto de rodilla alto – bajando directamente en 5 flexiones

– 3 repeticiones con cada mano de 8 flexiones con una barra de sentadillas en prensa

– 5 repeticiones de 30 segundos con cuerdas, y 15 segundos de descanso

Enfriamiento

– Boxeo de enfriamiento durante unos 5-10 minutos

La joven musulmana fit incluso ha llegado a dedicar alguna de sus rutinas al Movimiento Palestino de Liberación Nacional.