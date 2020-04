Conoce a Jorge Saludable, el enfermero que está conquistando España

View this post on Instagram

Familia! Mañana vuelvo a Urgencias😷. Esta fue una de mis últimas fotos trabajando de enfermero. Quien diría que dos años después regresaría en una situación como la que estamos viviendo. Estaré por las noches haciendo guardias cubriendo a una compañera que ha enfermado por coronavirus, cómo tantos otros profesionales sanitarios que están arriesgando sus vidas para salvar las de otros. Si les soy sincero, tengo mucho miedo. Pero es momento de ser valientes y sacar nuestra mejor versión. No se imaginan la situación que se vive a diario en un hospital. Cada profesional dando todo de sí, en unas condiciones tremendamente difíciles. Sin tener equipamiento adecuado, ni personal suficiente, tirando de ingenuo para poner barreras y evitar caer contagiado. No estábamos preparados para algo así, vivíamos a un ritmo frenético y de repente el mundo se para. Seguramente cuando esto termine nos dejará un gran aprendizaje, nos hará más fuertes, responsables y agradecidos. Valoraremos mucho más un abrazo, una risas con amigos sin estar pendiente del 📱 móvil. Lamentablemente habremos pagado un precio muy alto. Sobretodo quienes hayan perdido a un ser querido. Solo te pido que valores nuestro sacrificio, no salgas de casa y no pierdas la esperanza. Esta batalla la ganaremos seguro. Juntos 💪. DIFUNDE POR FAVOR. FRENEMOS ESTO #coronavirus #enfermeria #salud #nurse #jorgesaludable #quedateencasa #yomequedoencasa #urgencias #paciente #sanidad #cuidados #noticias #pray #fé