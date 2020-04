Buenas noticias han surgido en medio de todo este caos mundial, pues al parecer, un pequeño ha logrado superar el coronavirus y ahora puede regresar a hacer su vida normal…

El pasado 11 de marzo, la madre de Matías, Mariana, viajó a España a un congreso de nutrición, pero comenzó a tener un dolor en el pecho. Debido a esto, pagó para hacerse la prueba del Covid-19, y lamentablemente, 6 días después, su pequeño tuvo que ser hospitalizado debido a que contrajo esta terrible enfermedad:

«Me fui a España muy confiada, ya sabes, con la idea de que no me va a pasar a mi, pero pasó. Tuve dolor de pecho, fui al ABC de Observatorio, me hicieron la prueba y di positivo, pero mis síntomas no fueron tan pesados, el verdadero problema ocurrió cuando el 16 de marzo mi Matías tuvo que ser hospitalizado porque tenía fiebre, le sacaron una placa del tórax y se detectó neumonía», así informó en una entrevista con El Universal.

Foto: El Universal

Lamentablemente, la nutrióloga no pudo acompañar a Matías en el hospital debido a que dio positivo en la prueba, pero afortunadamente, una enfermera llamada Isabel, se encargó por completo del bebé y ahora por fin regresa a estar sano. Actualmente se encuentran aislados en casa, pero haciendo su vida normal, jugando y divirtiéndose como siempre.

Mariana y Matías toman las máximas medidas de higiene y se encuentran esperando la prueba negativa del pequeño.

¡Muy bien por la familia!