Conoce al actor de Stranger Things que podría interpretar a Loki en su serie

Desde que la plataforma de Disney+ apareció presentaron un gran catálogo de series y películas que sin duda deseamos ver. Y es que hasta ahora ya nos han hecho enamorarnos con The Mandalorian y La Dama y El Vagabundo.

Pero sin duda, uno de los próximos proyectos en la plataforma, que nos hace enloquecer de emoción por querer verla es la serie que contará la vida de Loki, el hermano de Thor.

Como bien sabes, esté personaje interpretado por Tom Hiddleston, nos contará más a fondo lo que es su vida y para ello, Marvel ha querido retroceder un poco más de la cuenta.

Para su etapa joven, suena bastante el nombre de Timothée Chalamet y, aunque nos encantaría, ni Disney, ni Marvel han confirmado o negado algo al respecto.

Pero lo que ya ha llamado la atención ahora, es el actor que podría dar vida al hermano menor de Odín en su infancia y se trata nada más y nada menos que de Finn Wolfhard a.k.a Mike de Stranger Things.

Así como lo lees, el portal We Got This Covered (WGTC) asegura que será este actor el que se meta en la piel del villano en su etapa más pequeña.

Y es que, al parecer, Kevin Feige, Presidente de Studios Marvel, aún se encuentra en pláticas con Wolfhard, pero no hay nada seguro.

Recordemos que la historia de Loki tendrá comienzo a partir del robo del Teseracto y nos hablará por primera vez de su sentir, respecto a su cariño por su hermano, Thor, y su madre. Pero también lo que pasa por su cabeza por su padre, Odín,

Por ahora solo nos queda esperar para confirmar o negar la historia, pero sin duda nos encantaría que pasará.