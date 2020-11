Conoce al guapo modelo con el que sale Eiza González

¡Adiós, Timothée Chalamet!

Hace tan sólo algunos meses vimos a Eiza González tener un romántico escape a Los Cabos junto con la estrella de «Call Me by Your Name», pero al parecer sólo fue un fugaz romance, pues esta semana la actriz fue vista paseando por las calles de Los Ángeles con un muy guapo modelo. ¿Su nombre? Dusty Lachowicz.

De acuerdo con varios medios internacionales, el fin de semana la mexicana y el nuevo galán originario de Wisconsin salieron de fiesta y además fueron a cenar a 40Love, donde tuvieron una velada muy acaramelada. Según fuentes cercanas, Dusty paseaba y ponía el brazo en la espalda de la estrella de «Baby Driver», e iban muy divertidos riendo y platicando.

Por el momento ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero lo que sí es un hecho es que ambos la pasan increíble juntos y puede que terminen siendo muy buenos amigos (o novios).

Si aún no sabes quién es Dusty Lachowicz, se trata de un bombero y también estudia con la Academia Nacional de Medicina Deportiva. Debido a su espectacular físico, actualmente está contratado por Ford Models, donde ha participado en varias campañas top como la de Ralph Lauren. Aquí te dejamos más fotos de él:

Ver esta publicación en Instagram life’s punny 📸 @patsupsiri Una publicación compartida por Dusty Lachowicz (@dusty__dusty) el 25 de Oct de 2020 a las 7:42 PDT

Ver esta publicación en Instagram 🤨 or 😄 Una publicación compartida por Dusty Lachowicz (@dusty__dusty) el 15 de Oct de 2020 a las 6:42 PDT