¡Conoce al «Hombre Araña» que reparte comida en la CDMX!

¡El «Hombre Araña» ha llegado a la CDMX para repartir alimentos!

Isaac Rodríguez tiene 22 años, era conductor de transporte público, pero ante la escasez de usuarios y dinero decidió ganarse la vida repartiendo pedidos de una app de comida. Sin embargo, lo está haciendo de forma muy original: ¡Disfrazado del «Hombre Araña»!

En entrevista, él mismo explicó: «Fui chofer de Uber y me di de alta en ‘Uber Eats’, pero jamás inicié. Luego me fui de chofer de una combi de pasajeros, y ahora me quedé sin chamba. Por eso decidí entrarle como repartidor, porque en mi casa ya no había dinero”, contó para el periódico Pásala.

Fue así como el joven, originario de Iztapalapa, se caracterizó como su superhéroe favorito, con el fin de robarle una sonrisa a los clientes, sobre todo a los niños en esta cuarentena.

Así que la próxima vez que pidas comida a domicilio, pon mucha atención, pues el «Hombre Araña» puede ser quien toque a la puerta de tu casa.

¿Qué te parece su idea?