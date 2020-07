Conoce las medidas de bioseguridad para reactivar la industria del entretenimiento en México

La industria del entretenimiento y cultural en México está próxima a reactivarse, así lo precisó Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

El diputado federal, Sergio Mayer Bretón, encabezó la conferencia en la que se dieron a conocer las propuestas para la «nueva normalidad» en materia de cultura y entretenimiento, acompañado de los Productores de Eventos y Espectáculos de la República Mexicana.

Debido a la pandemia por la que atravesamos, diversas industrias y establecimientos cerraron sus puertas de manera temporal y el sector del entretenimiento ha sido uno de los más afectados, siendo de los primeros en pausar su actividad y, ahora, de los últimos en reactivarla.

«El objetivo de esta coordinación y cooperación, es lograr un esquema de protección, cuidad y auto-cuidado que permita que los espacios dedicados a la cultura, las manifestaciones artísticas y entretenimiento, puedan contar con las medidas suficientes y necesarias para evitar contagios de COVID-19″, indicó el diputado Sergio Mayer.

Asimismo, aseguró que, para reactivar las actividades culturales y de entretenimiento, se generarán ambientes que cumplan con todas las medidas sanitarias adecuadas, especialmente de bioseguridad; además de promover el cuidado y auto-cuidado, desfavoreciendo así el contagio.

Liz Ramírez, directora de GASESOR, expuso que proteger a la gente es un punto primordial, tanto a quienes forman parte del medio como al público. Estas medidas de higiene que se proponen se han proyectado como permanentes.

«Lo que vamos a presentar no es una fecha de inicio, ni qué tipo de eventos van a salir o quiénes serán los primeros. Queremos que nos ayuden a exhortar que, ante la salud, no podemos hacer nada, pero que vamos a crear espacios limpios, los mejores espacios para no favorecer este virus», indicó.

Para lograrlo, se creará un sello distintivo de buenas prácticas de higiene y limpieza; así, en cuanto se establezcan los lineamientos de cuándo y cómo empezar, estarán preparados.

Por su parte, el Dr. Armando Aguilar, especialista en temas de bioseguirdad, compartió los protocolos que incluyen tanto proteger al el publico como a los artistas y personal. La estrategia propuesta es el Certificado “Entretenimiento Responsable” , y el proceso para obtenerlo es el siguiente:

Entrenamiento, para brindar entretenimiento responsable. Desarrollo de procesos internos en cada organización. Revisión de una tercería, por un consejo. Aprobación. Emisión del Sello de Certificación. Acompañamiento en la implementación.

En caso de incumplimiento, el sello será revocado.

«Tenemos que entender que, tarde o temprano, vamos a tener que activarnos. Tenemos que buscar la forma de reactivar la economía, especialmente del espectáculo, porque los ciudadanos necesitamos distraernos, entretenernos», agregó el diputado Mayer.

Si bien, aún no se tiene una fecha estipulada de implementación, pues dependerá de la autoridad y del semáforo, la modalidad de los conciertos virtuales sigue abierta y ya se están trabajando en los protocolos.

Además de la reducción en el aforo, por obvias razones, se ha considerado que, debido a las consecuencias económicas de la pandemia, se hará un ajuste al precio de los accesos al teatro y otros eventos culturales.

«Muchas personas dependen de ellos (los productores), generan muchos empleos y hay que reactivar la industria. Tiene que ser paulatino, tenemos que ir venciendo el miedo, al virus a través de estos protocolos. Todo va a ser diferente, la publicidad, los costos, etc. Se resume en la palabra resiliencia. Todos nos vamos a tener que adaptar a una nueva forma de trabajar», finalizó el diputado.