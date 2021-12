Conoce las mejores curiosidades de ‘Emily In París’

La diseñadora es la misma que creó el vestuario de ‘El Diablo viste a la moda’

Patricia Field es una de las diseñadoras de moda más conocidas en Estados Unidos. Las creaciones de Patricia siempre han sido muy demandados por celebridades como Sarah Jessica Parker, quien es gran admiradora de su trabajo; algunos de sus diseños también se han hecho muy conocidos por la serie ‘Sex And The City’ y la película ‘El Diablo viste a la moda’, que la llevó a ser candidata a Oscar al Mejor Vestuario.

Lily Collins habla francés, no así Emily

La protagonista de Emily en París reveló que aprendió francés desde pequeña: “Crecí hablando francés en la escuela. Mis hermanos pequeños son mitad suizos, así que comencé a hablar francés con ellos a una edad temprana”, dijo la actriz británico-estadounidense en un clip de The Netflix Afterparty.

¿Camille interpreta a Camille?

Aunque parezca algo confuso, Camille Razat es la actriz francesa de 27 años que interpreta el personaje de Camille en la serie, y la moda es su debilidad; sus diseñadores favoritos son Alexander McQueen, Chanel, Fendi, Valentino, Gucci y Prada.

Philippine Leroy se quedó con algunas piezas del vestuario que utilizó

Philippine confiesa que pese a haberse quedado con algunas de las piezas de vestuario que luce Sylvie, no ha llegado a ponerse ninguna de ellas: “No sé, es extraño, pero aunque me gustan, forman parte del personaje, no de mí. No acabo de encontrar la situación para encajarlas”.

Gabriel realmente es cocinero

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Lucas Bravo fue mano derecha del chef de un restaurante; cuando se enteró que el personaje de Gabriel era un cocinero, el papel fue perfecto para él.