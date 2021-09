¡Conoce tu horóscopo para el mes de septiembre!

En septiembre tenemos el sol en virgo y la luna llena en piscis, también tendremos a mercurio retrógrado y aquí te doy un mensaje para tu signo solar, y el ascendente.

Si no sabes cuál es tu signo ascendente, puedes acudir a cualquier página web para calcular la carta natal (o astral, es lo mismo) solo te pedirán tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Sol o ascendente en aries: Para ti, el foco está en tu cuerpo. Es buen momento para mejorar tus hábitos o incluso cambiarlos. El movimiento físico es importante para conectar con tus emociones, si limpias el cuerpo es más fácil entenderlo. Lily james y Luis Miguel.

Sol o ascendente Tauro: Este mes se trata de explorar tu propia creatividad, confía en tus impulsos y escucha tus necesidades. ¿Qué es lo que realmente te trae placer? No hagas caso de las expectativas que las otras personas tienen de ti, eso no te llevará a nada. Si no te hacen sentir como una persona valiosísima, ahí no es. Gigi Hadid y Dwayne Johnson. “La roca”

Sol o ascendente Géminis: Este puede ser un mes muy sensible para ti, con muchas nostalgias del pasado y recuerdos, pero lo interesante es que si pones tus emociones al servicio de tu trabajo, puedes tener un ascenso o concretar algún emprendimiento. Para trabajar también es necesario amar. Tom Holland, Natalie Portman

Sol o ascendente Cáncer: El foco para ti en este mes está en la comunicación. Es un buen momento para tener esas pláticas pendientes o para solucionar algún conflicto con tu familia, o amigos. Embellecer tus espacios, acomodar y limpiar tu casa o tu cuarto te puede ayudar a tener claridad mental. Danna Paola, Jacob Elordi

Sol o ascendente Leo: Este es el mes ideal para materializar tus ideas o proyectos, si quieres tener un ingreso económico extra, pon en práctica lo que se te ocurra porque hay mucha energía disponible para que salga muy bien. También es momento de cuestionar ideologías que tengas muy arraigadas. Harry Styles, Demi Lovato

Sol o ascendente Virgo: Con el sol en tu signo ascendente, es un excelente momento para poner en orden tus prioridades. ¿Es el trabajo, o es tu cuerpo? ¿Es tu pareja o son tus proyectos a largo plazo? Todo es válido, pero es importante que comiences a ser congruente con lo que piensas, haces y dices. Zendaya y Nick Jonas.

Sol o ascendente libra: Este es un mes muy especial para ti, hay potencial para tener una transformación profunda. Te recomiendo que te permitas aprender de tus emociones, no les temas, asimílalas y ten paciencia contigo. Si buscas hacerte un cambio de look, este es el momento ideal. Zac Efron y Rosalía

Sol o ascendente escorpio: Para ti, es momento de permitir que tus amistades te acompañen. Puede ser un mes bastante sensible y recuerdos dolorosos pueden empezar a salir a la luz, por eso te recomiendo que tengas paciencia y no te dejes abrumar con tu propia sombra, al final eso también es parte de ti. Kendall Jenner y Ryan Reynolds

Sol o ascendente Sagitario: Este mes el foco está en tu trabajo y en el sentido de pertenencia. ¿Le perteneces a tu trabajo? ¿A tus amistades? ¿A tu familia? Es importante sentirnos parte de algo más grande que nosotros para tener seguridad, así que deja de huir de tus emociones y tu anhelo de pertenencia. Jake Gyllenhaal y Miley Cyrus

Sol o ascendente capricornio: El trabajo es importante, pero la riqueza también llega (y está) con las relaciones. Anímate a hacer amigos en tu ámbito laboral, conocer a la gente desde un interés genuino te puede ayudar a conocerte a ti también, y las grandes oportunidades pueden venir de ahí. Zayn Malik e Irina Shayk

Sol o ascendente Acuario: Para tu ascendente, este mes puede traer revelaciones desde tu inconsciente, escribir te puede ayudar a asimilar tus emociones. También pueden presentarse sucesos que te hagan cuestionar tus verdades más sagradas, así que te recomiendo que te mantengas flexible ante los cambios. Maluma y Shakira

Sol o ascendente Piscis: Este es el mes ideal para reinventar la relación con tu pareja, o concretar una. La pareja es donde estará tu evolución durante los próximos meses, no temas al ser sincero o a la entrega, explora lo placentera que puede ser la honestidad, sin pretensiones. Rihanna y Adam Levine

