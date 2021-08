Crean en la UNAM un cubrebocas que inactiva el virus causante de Covid-19

No, no estamos llorando, lo que pasa es que se nos metió en el ojo el orgullo PUMA, ya que el Instituto de Investigaciones en Materiales dio a conocer que pronto saldrá al mercado un cubrebocas que inactiva el virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19.

A simple vista pareciera una pieza normal a otras que hay en el mercado; sin embargo, se trata de un cubrebocas antimicrobiano, cuya materia prima se registró con el nombre SakCu. La líder de los investigadores, Sandra Rodil, dio a conocer que en maya la palabra “sak” significa plata, y que “Cu” es la manera en la que se encuentra el cobre en la tabla periódica, y es que ambos metales se usaron en este proyecto porque tienen propiedades antivirales, antibacteriales y antifúngicas.

La publicación The New England Journal of Medicine dio a conocer al inicio de la pandemia que el virus que causaba el Covid-19 era reducido rápidamente sobre superficies de cobre; sin embargo, los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidieron unirlo a la plata en una nanocapa con espesor de 30 a 40 nanómetros, que ofrece mayor protección contra el virus.

Para que estas piezas salgan al mercado se hicieron pruebas con ayuda del Hospital Juárez de México. Sobre las nanocapas cubiertas de polipropileno se colocaron gotas de saliva de pacientes positivos a Covid-19, y se observó que más del 80% del virus desaparecía en 8 horas; mientras que si la carga viral era baja, el tiempo se reducía a 2 horas para desparecerlo por completo.

“Al contacto con la nanocapa de plata-cobre, la membrana del SARS-CoV-2 se rompe y se daña su ARN”, explicó la experta, quien de paso anunció que en el nosocomio se probaron otras cinco bacterias de origen hospitalario y que la mayoría son eliminadas por este descubrimiento en máximo cuatro horas.

Para no poner en riesgo a los usuarios con el contacto a estos materiales, las pruebas de citotoxicidad a la superficie del polipropileno con depósito de plata y cobre se hicieron en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde se dio a conocer que al contacto de este cubrebocas se tiene el mismo efecto en la piel que con uno convencional.

El producto, para el cual se tuvo el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, también se sometió a un intenso flujo de aire por un día completo para comprobar que no hubiese liberación de los metales; mientras que al ponerlo en agua por 24 horas se vio que la cantidad de plata y oro que se libera es mínima con la humedad.

Para que el producto salga al mercado, la placa antiviral probada fue colocada el interior de un cubrebocas de algodón, de esta manera luce como una mascarilla normal, que incluso se puede lavar hasta 10 veces sin perder sus propiedades y sin contaminar al grado de los desechables.

Dentro de la UNAM se fabricarán alrededor de 20 metros de nano capas de plata y cobre, lo que daría para producir unas 200 mascarillas al día, mismos que estarían disponibles en la Tienda UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, en un precio que todavía no se da a conocer.