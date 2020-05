Critican a López-Gatell por asegurar que curva de Covid-19 ya se aplanó

Durante su conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la curva de contagios de Covid-19 ya se aplanó, gracias a las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia implementadas desde que se reportaron los primeros casos en nuestro país.

Durante el informe, el funcionario presentó una gráfica con la que explicó que de no haberse llevado a cabo las medidas, durante el mes de abril se habrían registrado 38 mil 773 casos confirmados tan sólo en la capital del país: «La curva de contagios diarios que tenemos hoy va a seguir subiendo hasta que llegue un punto de inflexión que detenga el aumento. Que no aumenten los casos no significa ‘aplanar la curva’, eso es ‘doblar la curva'», detalló.

Sin embargo, en cuanto esta información salió a la luz, López-Gatell se convirtió en blanco de criticas en redes sociales. Y es que, los usuarios aseguran que es ilógico que la curva se haya aplanado, cuando al día de hoy se reportan 68 mil 620 casos confirmados y 7 mil 394 muertos por Covid-19 en México, por lo que exigen que la información de estas conferencias sea oportuna y verídica, pues la desinformación es la primera causa por la que las medidas de sana distancia no pueden llevarse a cabo correctamente.

Hasta ahora, López-Gatell no ha dicho nada sobre estos cuestionamientos. Sin embargo, se espera que en los próximos días informe cuál será el rumbo que tomará el país ante esta pandemia. Por ahora, es importante que continúes en casa.

¿Qué te parecieron sus declaraciones?