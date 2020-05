Critican a Natalia Subtil por ir al hospital con su pequeña hija

A Natalia Subtil, ex pareja de Sergio Mayer Mori, le están lloviendo críticas en redes sociales luego de que confesara que su hija Mila la acompañó al hospital para ser revisada por posible Covid-19.

Al respecto, la modelo brasileña explicó que estaba teniendo posibles síntomas de coronavirus, por lo que tuvo que ir al hospital a realizarse una prueba, pero no tenía con quién dejar a la pequeña, por lo que no le quedó de otra más que llevarla: “Le pedí (a Sergio Mayer Mori que la cuidara), pero evidentemente no me contestó… le mandé mensaje y todo, marqué, pero no tuve éxito… no tengo con quién dejarla, el doctor me regañó, pero le dije yo soy mamá soltera, no tengo con quién dejar a mi hija”, comentó en entrevista.

Además, explicó que no ha podido respetar las medidas de sanidad debido a que tiene que llevar a Mila a todas partes: “Cuando voy al súper, entro con miedo de que alguien me llamara la atención, pero nadie lo hizo… no tengo con quién dejarla y necesito venir a comprar comida”, agregó.

Ante esto, a la también cantante le están lloviendo cientos de críticas en redes sociales, pues muchos aseguran que está poniendo en riesgo la vida de la pequeña. Incluso, la tacharon de irresponsable y le sugirieron que contrate una niñera para que la menor se pueda quedar en casa. Sin embargo, ella hasta ahora no ha respondido nada al respecto.

