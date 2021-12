Danna Paola estrena radiante look

La cantante es una de las celebridades que sabe cómo marcar estilo y tendencias constantemente con sus éxitos musicales y distintos cambios de look. Anteriormente Danna ya había dejado pistas de que se haría un cambio de look, pues en su cuenta de Twitter anunció: “Me cansé de ser rubia”.

Danna Paola se convirtió en tendencia en redes sociales al presumir finalmente su nueva imagen, puesto que cambió el cabello corto y rubio por una larga cabellera castaña con un coqueto fleco corto, con lo cual expresó que regresó su alma real: “Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL🤎🤎HELLO BRUNETTE 🤎🤎 BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

La embajadora mexicana de Fendi se despide del rubio y del 2021 al mencionar que se dedicó a reencontrarse a sí misma en muchos aspectos, a crecer para tener las lecciones más grandes de su vida, por lo tanto para ella fue un año de mucho aprendizaje en el cual no se rindió para encontrar mucha paz interna.