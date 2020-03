Datos sobre el feminicidio que todos debemos saber

View this post on Instagram

Marcho por ti, por mis amigas, por mi familia, por mi conocidas y por TODAS las mujeres. Marcho para alzar nuestra voz, para hacer ruido, para luchar por un mejor presente y un mejor futuro para las mujeres🙏🏾 MERECEMOS vivir libres, seguras y sin miedo. MERECEMOS VIVIR EN PAZ. MERECEMOS SER RESPETADAS. MERECEMOS IGUALDAD. 🟣 Me llena el alma de esperanza ver el movimiento tan fuerte al rededor del país. Hoy es una muestra clara de que juntas somos más fuertes💜🙏🏾