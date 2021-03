Demi Lovato luce mejor que nunca y reveló cuál es su secreto para perder peso sin dietas

Desde que se sinceró acerca de su lucha con la salud mental y los trastornos alimenticios, la estrella pop Demi Lovato suele compartir en sus redes sociales actualizaciones sobre su recuperación. Esta semana publicó en su cuenta de Instagram un video junto con un texto para contar a sus fans cómo vio modificada su figura durante este último tiempo, mientras continúa en su camino hacia la aceptación y la sanación.

En el clip aparece Demi frente a un espejo con un pantalón de tiro alto y una camiseta que deja ver parte de su vientre. “Accidentalmente perdí peso. Ya no cuento las calorías. Ya no hago ejercicio”, escribió. “Ya no me restrinjo ni me castigo. Y sobre todo no vivo mi vida según la cultura de las dietas. Realmente he perdido peso. Es una experiencia diferente, pero me siento llena. No de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica”, prosiguió.

Más tarde la intérprete de “Here We Go Again” subió una historia de un dibujo de un cuerpo femenino, junto con la frase: “Y le dije a mi cuerpo, amablemente: ‘Quiero ser tu amiga’. Tomó un gran respiro y respondió: ‘He estado toda mi vida esperando esto’”. Debajo, Lovato escribió: “Gracias, cuerpo, por tener paciencia y fe en mí”, y agregó emojis de emoción.

Dos meses atrás, Demi había posteado una foto de sus estrías y un texto de aceptación. “Solía creer genuinamente que la recuperación de un trastorno alimenticio no era real. Que todo el mundo estaba fingiendo o recayendo en secreto a puerta cerrada”, sentenció. Luego aseguró que ya no tiene ese tipo de pensamientos negativos sobre su cuerpo.

Asimismo, Demi pidió a sus seguidores no comprarse la idea de una figura esbelta al costo que sea y pidió romper la «cultura dietética» en la que se obliga a las personas a cumplir con estándares fuera de la realidad y que llevan a millones de jóvenes a padecer algún tipo de trastorno alimenticio.

Esperemos seguir viendo a la actriz y cantante sana y mejor que nunca.