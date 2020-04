Descargan aguas negras en playas de Acapulco

Luego de que miles de turistas no pudieron pasar las vacaciones en la costa del Pacífico tras la pandemia, las aguas saladas de Acapulco de Juárez se han limpiado y lucen cristalinas nuevamente.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues los internautas aseguran que muchas personas se están aprovechando en esta Fase 2 de la pandemia para depositar aguas negras en las diferentes playas de Acapulco, ya que ahora no hay turistas paseando.

Y por si esto fuera poco, quienes se encuentran trabajando en esas zonas no han hecho nada al respecto para evitar que estas personas contaminen el agua. No cabe duda que este tipo de acciones son las que están provocando que el ser humano no merezca vivir en este planeta, ¿qué parte de cuida la Tierra no ha quedado clara?

Este problema no es novedad, pues en enero del año pasado se realizó la misma acción. Incluso hay un video que impactó a todos lo mexicanos.