El grave descarrilamiento de un tren en Escocia deja muertos y heridos

Un terrible accidente dejó al menos tres muertos y seis personas heridas después de que un tren de pasajeros se descarrilara a la altura de la localidad de Stonehaven, al noreste de Escocia, supuestamente por el impacto del convoy contra los restos de un corrimiento de tierra que hubo en la zona debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Se cree que el conductor del tren es una de las víctimas mortales.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien describió el suceso como un «incidente extremadamente grave», dio su apoyo a los afectados y aseguró que el descarrilamiento se ha producido en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia.

Aerial footage shows the passenger train derailment near Stonehaven in Aberdeenshire.



Unos treinta vehículos se desplazaron al lugar, desde donde las autoridades dieron un primer balance de víctimas mortales. «Pese a los esfuerzos de los médicos, podemos confirmar que tres personas han sido declaradas muertas en el lugar», informó la Policía de Transportes, según la BBC.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

— Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020