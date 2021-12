Descubre todos los detalles sobre el homenaje a Vicente Fernández

El 12 de diciembre a las 6:15 am, Vicente Fernández, mejor conocido como “El Charro de Huentitán”, falleció a la edad de 81 años.

Esto ocurrió unos meses después de que el cantante fuera internado de emergencia e intervenido quirúrgicamente tras sufrir una caída.

“Se fue bien y en paz, de eso pueden estar completamente seguros y tranquilos”, fueron las palabras de Alejandro Fernández, hijo del cantante, en entrevista con el canal de televisión Univisión.

Fue ese mismo día, pero unas pocas horas más tarde que la familia organizó un homenaje de cuerpo presente del fallecido cantante en la Arena VFG, a la cual llegaron más de 10 mil personas, las cuales también cantaron al unísono una de las canciones más emblemáticas de Vicente: “El Rey”.

Los integrantes del Mariachi Azteca, que lo acompañaron por más de 40 años, llevaron el ataúd hasta el centro del escenario, flanqueado por la imagen de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe, en medio de arreglos florales y las coronas fúnebres enviadas por amigos y familiares.

Los homenajes dedicados a Vicente Fernández continúan el día de hoy en torno de las 14:00 horas con una misa de cuerpo presente en la Arena VFG, y posteriormente continuará el sepelio, pero de forma privada dentro del rancho familiar “Los Tres Potrillos”.

Además, su hijo Gerardo Fernández informó desde temprano que se cumplirá la voluntad de su padre, quien dejó dicho que quería ser enterrado en el jardín del rancho.

La secretaria de Cultura de la CDMX, Alejandra Frausto, informó que será en el futuro cuando se realice un homenaje al cantante Vicente Fernández, a pesar de que en un principio se confirmó que las autoridades culturales habían ofrecido el Palacio de Bellas Artes a la familia del Charro de Huentitán para organizar un tributo a su carrera.

Los hijos y esposa de Vicente Fernández no se pronunciaron al respecto en todo el día, sin embargo, la misma secretaria escribió en su cuenta de Twitter que “el merecido homenaje del Gobierno de México a la vida y trayectoria de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, se realizará más adelante con respeto y en coordinación con la familia Fernández”.

En el mensaje también se aclaró que “por el momento, su viuda, hijos y demás familia permanecerán en Jalisco”.

Miembros del espectáculo nacional e internacional lamentaron la partida de uno de los grandes, incluso personalidades como la reguetonera Natti Natasha reconocieron la leyenda que es Vicente Fernández.

“Acá entre nos

Siempre te voy a recordar

Y hoy que a mi lado ya no estás

No tengo más que confesar

Que ya no puedo soportar

Que estoy odiando sin odiar

Porque respiro por la herida.” 🎶 #DEP #VicenteFernandez

Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia.🤍🙏🏽

— María León (@Sargentoleon) December 12, 2021