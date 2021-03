El susto que una fan mexicana le causó a Dua Lipa en la Ciudad de México

No hay duda de que Dua Lipa es una de las artistas más importantes del momento. Más allá de su innegable belleza, la cantante británica ha logrado conquistar los charts de música en todo el mundo.

Así que al pendiente de lo que hace, este fin de semana Dua Lipa visitó la CDMX. Contrario a las vacaciones que tuvo a principios de año en Tulum, donde la vieron con sus amigas y su novio, en esta ocasión la cantante vino a la capital por cuestiones de trabajo.

A través de su cuenta de Twitter, Dua Lipa posteó una serie de fotografías que le tomaron para una campaña con la casa de moda Yves Saint Laurent, y al parecer las escaleras donde posó son las de Proyecto Público Prim, un edificio ubicado en General Prim 30, en la colonia Juárez.

So happy to be back on set for the new Libre campaign with my @yslbeauty team 🌹🖤 pic.twitter.com/6iUeZ3G4f7

— DUA LIPA (@DUALIPA) March 20, 2021