Eiza González confiesa que toma terapia por su baja autoestima a los 15 años y se defiende de las críticas

Una de las mexicanas más exitosas y hermosas es sin duda Eiza González, pues gracias a su esfuerzo y talento ha logrado posicionarse en Hollywood y hoy en día es contratada en muchísimas películas.

Lamentablemente este camino no fue nada fácil para la estrella de «Baby Driver», pues a través de un live en Instagram confesó que desde los 15 años sufre mucha inseguridad y se ha sentido juzgada todo el tiempo por la prensa y el público:

«Fui creciendo con la idea de que no debía caer en las provocaciones de los medios de comunicación y que debía callarme ante todo lo que se decía de mí. Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme, y por ser figura pública, callarme».

Además, entre lágrimas reveló que desde que era adolescente se sentía con muy baja autoestima por no tener el físico estándar que en ese entonces pedían para la televisión y de cómo llegaron a afectarle los comentarios negativos:

“Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puede lastimar”, expresó. «He estado reflexionando mucho, en que estoy tomando terapia, que cuando era niña fue difícil crecer pensando que debía soportar todo lo que se decía de mí y ahora estoy sufriendo los estragos de eso», reveló.

“Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una ching*** y si caes en las críticas pues que pend*** porque si caes entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, expresó conmovida. «Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quien eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte».