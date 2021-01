Eiza González se defiende ante las críticas en una entrevista por hablar inglés

Hace ya un par de años que Eiza González decidió mudarse a Estados Unidos para perseguir sus sueños, y ahora que todo va viento en popa la actriz siempre es perseguida por los reflectores y paparazzi para saber un poco más sobre su vida privada.

Esta semana la estrella de «Baby Driver» se vio envuelta en una polémica debido a que fue vista -caminando por las calles de Los Ángeles- por reporteros de «El Gordo y La Flaca», quienes querían platicar unos minutos con ella, pero la actriz se rehusó y a pesar de que le hablaban en español, ella les contestaba en inglés.

Después de la difusión de este acontecimiento le llovieron críticas a Eiza, pues muchos aseguran que «ya se le olvidó el español», pero como era de esperarse, la también modelo no se quedó callada y se defendió de una manera sumamente inteligente por medio de Twitter:

Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo https://t.co/SdtFs168ql

Además, la actriz informó que se portó de esta manera debido a la pandemia que se está viviendo actualmente:

Y para finalizar, aseguró que la reportera que se le acercó no respetó su espacio y esto la hizo enfurecer:

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021