El peinado ideal para Navidad: Kim Kardashian vs Salma Hayek

Ondas al agua, el peinado favorito de las celebs para esta temporada

La pregunta típica para estas fechas de fiesta, ¿qué peinado es el más chic para Navidad? ¡La respuesta la tienen Kim Kardashian y Salma Hayek!

Las ondas al agua son una de las preferidas y sin duda el peinado más cool para estas fechas. Este peinado lo puedes hacer con plancha o tenezas. Este look siempre será el correcto para salir de fiesta, por una grande razón, ¡es sofisticado!

Si tienes el pelo corto o largo no importa, las ondas te las podrás hacer sin problemas, pero sí me gustaría decir que si tienes una cabellera midi como Salma Hayek te quedará como anillo al dedo.

Kim y Salma llevaron este beauty look a la perfección, pues las dos celebs no les hicieron estas ondas tan marcadas, pero resaltó el volumen de su cabellera.

Kim por un lado decidió llevar su melena con raya de lado, lo cual le da un look vintage que la hace lucir guapísima y glamourosa.

Salma ha cambiado el tono de su cabellera, ahora lleva un tono avellana que le va perfecto con su tono de piel. Las ondas están un poco menos marcadas que las de Kim, pues el look de la actriz es de día; la raya en medio no podía faltar, ya que Salma se caracteriza por llevar este look la mayoría de las veces.

¿Quién es tu favorita?