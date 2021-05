El regalo de Jennifer Lopez a Ben Afleck que el actor conserva casi veinte años después

Ya parece un hecho más que constatado que el actor Ben Affleck y la cantante, y también actriz, Jennifer Lopez han retomado su relación, 17 años después de terminar su compromiso en 2004.

Ya que hace unos días atrás salían a relucir unas fotografías de Affleck y Lopez juntos en Miami, que acababan de confirmar definitivamente que se han dado una nueva oportunidad como pareja.

Pero dentro de toda esta noticia, algo llamó la atención de todos los internautas (incluyéndonos). Se trata de un reloj con una pulsera en forma de cadena plateada que el actor lució en el rodaje del videoclip de la canción Jenny from the block, de su entonces (y actual) pareja, Jennifer Lopez. La pieza fue al parecer un regalo de la cantante que Ben no se quitaba de la muñeca en aquella época, según afirma el portal Page Six.

Lo realmente llamativo es que Ben haya guardado el reloj durante casi dos décadas y que ahora lo haya rescatado del baúl de los recuerdos, lo que no sería más que otra pista de que ha retomado su historia de amor con Jennifer.

La intérprete de Let’s get loud y el protagonista de la película Perdida se han vuelto inseparables y han tenido varias citas durante estas últimas semanas. Primero fue Los Ángeles, después una escapada romántica a una estación de esquí de Montana… y hace unos días el actor se subió a un avión para poner rumbo a la costa este y poder estar con ella.

Según afirman sus más allegados, Jennifer está «impresionada» con la actitud de Ben y valora mucho el «gran esfuerzo que está haciendo» para poder pasar tiempo juntos a pesar de la distancia (ella está en Miami y él en Los Ángeles). «Cree que ha dado un paso al frente y le encanta esta nueva versión de él», aseguran.

De hecho, «Han estado en contacto todos los días desde su viaje a Montana», ha confesado una fuente a la revista People, reconociendo que: «Es una situación complicada porque viven muy lejos el uno del otro, pero parece que están dispuestos a hacer que las cosas funcionen».

