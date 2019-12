El romántico mensaje de Zuria Vega y Alberto Guerra para un matrimonio feliz

A tan sólo unos días de celebrar su aniversario, Zuria Vega y Alberto Guerra nos continúan demostrando que siguen más enamorados que nunca.

Hace unos días la pareja decidió darse un tiempo para ellos y viajaron a Ixtapa sin sus hijos Lua y Luka. Durante el viaje, Zuria decidió compartir con todos sus seguidores un poco de sus mini vacaciones, donde confesó que uno de los puntos clave para mantener un buen matrimonio es el salir de la rutina.

«Alberto y yo tenemos como regla hacerlo, darnos tiempo como pareja, viajar… Si no puedes hacerlo por cualquier motivo, porque no hay dinero, no hay tiempo etc., sal a cenar, a caminar, algo que te cambie la rutina, una momento para platicar de ustedes dos, de sus proyectos, de sus metas y que no todo el tiempo sea para hablar de nuestros hijos».