¡El secreto de Michelle Renaud para comer sin culpas y lucir hot!

¡La guapísima actriz nos ha dado una gran lección fitness que seguramente hará muy feliz a tu paladar! No podemos negar que Michelle Renaud es una mujer llena de energía y un vibe que contagia armonía y cosas positivas a sus seguidores. La actriz de 32 años ha procurado ser lo más honesta y transparente con su vida privada, por lo que hablar de sus tips fit es pan comido para Renaud.

Esta vez lo hizo de una manera muy natural y divertida con la finalidad de demostrar de una forma sarcástica a todos sus fans que lucir un cuerpo marcado es posible, sin embargo, la mayoría de las veces se trata de la pose y no tanto de lo que estés comiendo. La actriz en varias ocasiones se ha abierto con sus seguidores y les ha compartido que ella también ha sufrido presión social o laboral para lucir una figura perfecta, aunque con el tiempo ha aprendido a aceptarse tal cual es, e incluso retiró los implantes de sus pechos.

Michelle es una de las actrices que se caracterizan por tener una belleza natural. Así que no te preocupes por lo que comas, al final estamos aquí para ser felices con lo que somos, y si algo no te gusta, no te preocupes, sólo cambia de pose y sonríe como la actriz.

Estos son los pasos para comer sin culpas según la famosa: 😅😍🤣

«Aquí mis consejos de cómo comer de todo sin sentir culpa 🍟🍕🥗Paso 1: Pide toda la comida vegana del lugar y come pensando que no hay un mañana».

«Pasó 2: Que la persona que te está tomando la foto (@macaniru ) te reclame que no quiere estar tomando fotos, que quiere comer, para que te dé risa y se te marquen los abs».

«Pasó 3: Sigue riendo para que la risa te haga sentir que hiciste abdominales y parezca que fuiste al gym».

«Pasó 4: Si se te van los abs y se te bota la panza, has poses de embarazada para que nadie te diga nada 🤣🤰🏻».