«El show no debe continuar»: Taylor Swift, Mick Jagger, Madonna y otros músicos se unen contra el racismo

«No puedo respirar»

Estas fueron las últimas palabras de George Floyd, afroamericano de 46 años que el pasado 25 de mayo murió tras ser sometido y asfixiado por cuatro policías de Minneapolis. Esto, luego de ser acusado de pagar con un billete falso de 20 dólares.

La noticia conmocionó al mundo, a tal grado de que las protestas para exigir justicia y un alto al racismo no han parado desde entonces.

Como parte de esto se creó el movimiento #BlackOutTuesday, en el que medios de comunicación, compañías discográficas, de streaming e incluso los propios músicos se comprometieron a detener sus actividades comerciales este martes 2 de junio, en solidaridad con la comunidad negra.

Además de los mensajes de apoyo de las disqueras en sus redes sociales, famosos como Mick Jagger se sumaron a la causa: «Es desgarrador ver a los Estados Unidos lastimándose nuevamente por cuestiones de raza. Estaré con mis compañeros artistas y observaré el apagón este martes para combatir la discriminación racial y la injusticia social. Rezo para que más allá de este día todos podamos trabajar juntos para superar este odio y esta división y comenzar a sanar el dolor y el sufrimiento que todos sienten en el país. Se lo debemos a las generaciones futuras», escribió en Twitter.

Además de colaborar pagando multas de los detenidos durante las propuestas, Harry Styles publicó en su cuenta de Twitter: “Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan», dijo.

Del mismo modo se sumaron las cantantes Janelle Monae y Halsey. Esta última, incluso, marchó en las calles y fue ella misma víctima de represión: “Me ha quedado muy claro que algunos de ustedes necesitan ver lo que he visto… Estas fotos y videos ni siquiera rayan la superficie. Es fácil desde la comodidad de su hogar ver saqueos y disturbios en la televisión y aprobar las medidas violentas que están tomando las fuerzas. Pero lo que no ves es a inocentes manifestantes pacíficos a los que dispararon y les lanzaron gases lacrimógenos y agresiones físicas sin descanso. Crees que no está sucediendo, son sólo los ‘matones’ y los ‘disturbios’ ¿verdad? La policía te mantiene a salvo, ¿verdad? Te equivocas. Esto está sucediendo en todas partes. Y las personas inocentes que ejercen sus derechos de expresión y reunión se enfrentan a la violencia y el abuso de poder”, posteó en sus redes sociales.

Por su parte, Taylor Swift no sólo se sumó a la protesta, sino que además criticó fuertemente al presidente Donald Trump: «Después de avivar los fuegos de la supremacía blanca y el racismo en toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia? ¿Cuándo comienza el saqueo comienza el tiroteo? Te echaremos en noviembre, @realdonaldtrump”, escribió.

Mientras que otras estrellas como Justin Bieber, Selena Gomez, Lady Gaga y Madonna también manifestaron su dolor por el asesinato de Floyd y colaboraron económicamente para liberar a las personas detenidas durante las manifestaciones: “La gente ha salido a protestar en Estados Unidos por el brutal asesinato de George Floyd y muchos otros. Y tienen el derecho a hacerlo como americanos que son. Ha llegado el momento, le guste o no a Trump. Él no puede parar esto. ¡Si no hay justicia, no hay paz!”, dijo Madonna en sus redes sociales.

Como verás, son muchos los que se han unido en este #BlackOutTuesday con un solo fin: ¡Exigir justicia y un alto al racismo, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial!

¿Qué opinas al respecto?