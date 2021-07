El vestido low cost de Sarah Jessica Parker

No vamos a negar que nuestros ojos fashionistas han regresado a la reina de la moda, Sarah Jessica Parker. Semana tras semana es imposible no hablar de los nuevos looks que la actriz ha llevado para Carrie Bradshaw.

View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker)

En esta ocasión sorprendió con un outfit entre classy y boho llevando un maxi vestido con una camisa azul debajo. Por supuesto que el look se robó las cámaras de los fotógrafos, pero lo que más nos dejó enamorados fue el maxi vestido con estampado estilo hindú que además pertenece a la firma de fast fashion Forever 21. ¡ASÍ COMO LO LEÍSTE! Bradshaw también lleva prendas accesibles y no precisamente de diseñador.

View this post on Instagram A post shared by And Just Like That Closet (@justlikethatcloset)

La actriz llevó este look en el set del reboot de «Sex and the City». El maxi dress lo combinó con unas sandalias chunky de la firma Terry de Havilland, mientras que su bolso pertenece a la colección de Gucci X Balenciaga.

El vestido de Forever 21 cuesta un poco más de 400 pesos, y si lo quieres buscar será un poco complicado, ya que pertenece a temporadas pasada, pero aún así esta firma tiene otra opciones similares para que te inspires en los looks de Carrie.