Elenco de “Friends” reacciona ante la muerte del actor que interpretó a “Gunther”

El día de ayer, una noticia sacudió a todos los fans de la popular serie noventera “Friends”, el actor James Michael Tyler, quien interpretara a Gunther el el eterno enamorado de Rachel Green, murió víctima de un cáncer de próstata que sufría desde 2011.

Ante la triste noticia, los seis protagonistas de la serie se pronunciaron en sus redes sociales, lamentando el suceso y recordando los mejores momentos que vivieron a su lado.

James participó en 131 episodios de los 236 de la serie, por lo que es natural que el elenco entero se conmocionara por el triste suceso.

Jennifer Anniston

Una de las primeras en manifestar su pésame fue la bella actriz norteamericana Jennifer Anniston quien interpretó a Rachel Green, de quien Gunther (James Michael Tyler) estuvo enamorado desde la primera vez que la vio.

En la publicación en la que Aniston compartió unas bellas palabras también publicó varias fotografías y videos de momentos muy emotivos de las grabaciones de la serie.

“Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por la risas que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos”

Courtney Cox

A la lista de pésames se sumó Courtney Cox quién interpretó a Monica Geller, una chef con una seria obsesión por la limpieza y que además compartió varias escenas en la mítica cafetería Central Perk, junto al personaje de James Michael Tyler.

“El tamaño de la gratitud que trajiste a la habitación y mostraste todos los días en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido. Descansa en paz James. ♥ ️”.

David Schwimmer

El actor famoso por dar vida al paleontólogo Ross Geller y contrincante amoroso de Gunther celebró el gran papel que interpretó James Michael Tyler durante las transmisiones de la serie, al mismo tiempo que lamentó su muerte.

“James, gracias por interpretar un papel tan maravilloso e inolvidable en Friends y por ser un caballero de gran corazón por todos lados, dentro y fuera de la pantalla. Te extrañaremos, amigo”.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc, quien encarnó a Joey Tribbiani , un actor que odia compartir su comida, publicó una imagen junto a un corto pero emotivo texto en la que es más que evidente la tristeza que siente de perder a uno de sus grandes amigos de grabaciones.

“Nos reímos mucho amigo. Se te echará de menos. RIP mi amigo”.

Lisa Kudrow

La actriz que interpretó a la muy singular Phoebe Buffay agradeció públicamente al fallecido actor por todo su apoyo durante las grabaciones de la serie, al mismo tiempo que lamentó la muerte de James.

“James Michael Tyler, te extrañaremos. Gracias por estar ahí para todos nosotros. #jamesmichealtyler”.

Matthew Perry

We lost a good Friend yesterday in James Michael Tyler. Gunther, you will be missed. Read in Peace. — matthew perry (@MatthewPerry) October 25, 2021

El actor quien diera vida al simpático Chandler Bing fue el único de los amigos que no compartió en Instagram su pésame, pero esto no tiene que ver con que no sintiera la pérdida, más bien el actor no es muy activo en dicha red social.

Por el contrario, se mantiene bastante activo en Twitter, plataforma que utilizó para dejar saber a los fans de Friends que también lamentaba la terrible pérdida de su amigo.

“Ayer perdimos a un buen amigo en James Michael Tyler. Gunther, te extrañaremos. Descanse en paz”.

Tras estas muestras de cariño, no nos queda duda que la amistad y química que se veía en la pantalla entre los protagonistas fue real y que ahora que cada uno pasa por situaciones dolorosas, están el uno para el otro.