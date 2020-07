Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito una nueva misión a Marte

Los seres humanos buscamos nuevos horizontes, y los Emiratos Árabes Unidos han decidido dar otro paso hacia esta dirección. El país asiático lanzó con éxito la sonda «Hope» en dirección a Marte desde el centro espacial Tanegashima en el extremo sureste de Japón.

Esta nueva misión estaba programada para el pasado miércoles, pero una vez más la lluvia y el mal clima impidieron que se llevara a cabo el lanzamiento del cohete Mitsubishi Heavy Industries.

La sonda «Hope» viajará 495 millones de kilómetros hasta entrar en la órbita del planeta rojo en febrero de 2021, coincidiendo con el 50º aniversario de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. La misión emiratí hacia Marte es la primera de una serie de tres proyectos hacia ese planeta que se completará en las próximas semanas y que incluye otros vehículos lanzados por China (Tianwen-1) y por Estados Unidos (Mars 2020).

¿Te perdiste el lanzamiento? Puedes checarlo aquí:



«Hope» tiene como objetivo, estudiar el clima y la atmósfera del gigante rojo. También busca conocer más sobre las causas que llevaron a la desaparición del agua y a las oportunidades de que haya vida en el planeta rojo.

良い天気になりました。朝の光を浴びながら打上げの時を待ちます。

The best weather condition for launch. Waiting for the launch in the morning light. #H2AF42 pic.twitter.com/9NegNPqnZt

— MHI Launch Services (@MHI_LS) July 19, 2020