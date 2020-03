¡En el 9M NO existe ninguna mujer!

¿Listas para desaparecer?

Este 9 de marzo México quiere hacer historia. De una mala manera, el país se unirá por una gran causa, algo que esperamos resulte de la mejor manera y a favor de nosotras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hazlo como niña 💅🏼💪🏼🔥 (@hazlocomoninia) el 19 Feb, 2020 a las 5:20 PST

Como bien sabes, desde hace muchos años, la mujer ha sido víctima de violencia y abuso por parte de algunos hombres. Muchas de ellas, lamentablemente, hoy no están aquí para contarnos de su vida.

Actualmente, la cifra de los feminicidios ha incrementado de manera alarmante en nuestro país y tristemente nuestros gobernantes creen que esto no es un problema. Se preocupan más por otras cosas o se encargan de decir que es parte la «inestabilidad que quieren crear los otros partidos».

¡BASTA DE IGNORANCIA!

Esto no se trata de desestabilizar el país, se trata de algo realmente serio y un tema sumamente delicado; NUESTRA VIDA!.

Por ello, miles de mujeres tomaron la iniciativa de crear un movimiento «9M». Pero, ¿De qué va?

Te contamos.

Este lunes, las mujeres de todo el país deberán desaparecer completamente, es un ejercicio crudo y real, pero la idea de esto es hacer alusión a todas esas mujeres que ya no están y plantearnos realmente el qué pasaría, sí realmente desaparecieran todas y nos matarán.

Debes saber que el no existe implica ciertos sacrificios, pero que ponte a pensar por un momento, sí estuvieras muerta no podrías ir al gym, no podrías dar un me gusta, no podrías compartir una publicación.

Para lograr esto, deberás guardarte en casa por el resto del día, nada de salir.

No puedes hacer pedidos por Rappi o UberEats, todo esto es como si estuvieras muerta o ¿a caso desde la muerte podrás hacer pedidos?

Esto también implica decirle adiós por un día a Netflix, Amazon, YouTube y demás compañías, la idea es demostrar cómo sería realmente si todas las mujeres dejaran de ver estás plataformas de streaming.

Y entonces, ¿Qué hago?

NADA

Ahora con esto genera platicas con tus familiares, termina de leer ese libro que dejaste hace meses arrumbado.

También puedes hacer ejercicios de yoga, eso si, previamente descargados en tu celular, no se te ocurra meterte a internet amiga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fem Reborn (@fem_reborn) el 4 Mar, 2020 a las 6:12 PST

De preferencia te recomendamos apagar el celular o bien si lo necesitas realmente, descarga las cosas y quita el internet, pero realmente la idea no es esa.

Previamente se les dijo que hicieran el súper para evitar salidas, ya que asistir a un comercio puede generar ganancias para el país y la idea no es esa, el punto de esta iniciativa es realmente ver como se maneja todo y que tantas perdidas puede tener sin las mujeres.

Es poner a reflexionar, el que pasaría sí nos matarán a todas.

¿No suena tan lindo así verdad?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clementina Candy Project (@clementinacandyproject) el 8 Mar, 2020 a las 8:27 PDT

Ahora que ya lo sabes, igual te dejamos algunas imágenes para seguir con el movimiento, deja que la ciudad se caiga, disfruta de ese momento con tu familia o amigas, pero sin salir de una casa.

Imagina por un momento, cómo sería caminar a las 4 de la mañana por reforma, sin miedo a pensar que te violen o te maten. Únete al movimiento y tú también alza la voz por #UnDíaSinNosotras.