En Estambul, los gatitos callejeros son alimentados a pesar de la cuarentena

Aunque la cuarentena tiene a los humanos encerrados, los gatitos callejeros están siendo atendidos por la sociedad turca. Estambul es uno de los países que es reconocido a nivel mundial por cuidar a los los felinos callejeros.

A pesar de que las personas se encuentran aisladas en sus hogares, las autoridades han alimentado a todos los gatitos que deambulan por las calles. Este lugar es conocido por ser la «ciudad de los gatos». En algunas áreas verdes se pueden ver a cientos de gatitos que viven libremente en la urbe más importante de Turquía.

En los últimos días se viralizaron imágenes del personal del gobierno de la ciudad usando sus trajes hazmat mientras alimentan a gatitos, perros y aves.

El alcalde de Estambul informó a través de un tweet que ningún ser vivo será abandonado, y con esta increíble noticia ya queremos irnos a vivir a ese maravilloso país.

No living being will ever be abandoned in #Istanbul 😊 pic.twitter.com/4zUoDEfeDz

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 11, 2020