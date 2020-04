¡En plena cuarentena! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se van a vivir juntos

En plena cuarentena preventiva por el Covid-19, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez decidieron dar el siguiente paso en su relación. Y es que, de acuerdo con la revista TVNotas, ya están viviendo juntos: «Aprovecharon esta situación para irse a vivir juntos. Carlos le propuso que se fueran a su departamento, y ella aceptó”, contó una amiga de la conductora a una publicación.

Sin embargo, tal parece que las personas cercanas a Cynthia no están felices con la noticia: «Por la emoción, Cyn compartió que Carlos le había propuesto irse a vivir juntos y que ella había aceptado, pues sentía que era un paso muy importante en su relación de casi cuatro años; cuando lo contó, todo el mundo le hizo fiesta, le celebró este paso que estaba dando con Carlos, pero Laura G le dijo que lo pensara bien, que no era una decisión fácil de tomar, que a ella le había pasado en el pasado con antiguas parejas, que le habían hecho esa propuesta con el fin de desafanarse del compromiso del matrimonio”, detalló la fuente.

Por otro lado, se dice que la pareja ya está planeando tener un hijo. Sin embargo, Cynthia desea casarse primero, pero al parecer esto no está dentro de los planes del cantante: “Carlos quiere tener un bebé pronto y ella también, sobre todo por el reloj biológico; Cynthia tiene 35 años. Pero vuelvo a lo mismo, si le das a escoger entre ser mamá y casarse, te aseguro que muere de ganas de llegar al altar, pero Carlos no habla de querer casarse”, explicó la amiga de la ex académica.

Por ahora, la pareja ya se encuentra en el mismo departamento y estamos seguros que continuarán disfrutando su amor al máximo. Y es que, a nosotros nos encanta cómo lucen juntos.

