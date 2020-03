Entrevista con Danna Paola: sobre su música, la nueva temporada de Élite y el amor propio

El próximo 5 de marzo se llevará a cabo la primera edición de los Spotify Awards en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, los cuales se transmitirán por TNT a partir de las 7:00pm.

Danna Paola, además de estar nominada en la categoría de ‘Artista femenina con mayor incremento de fans’, también será una de las conductoras de estos premios en donde, cabe destacar, los fans deciden quienes serán los ganadores.

Relajada, con un top rosa de Barbie y una bomber jacket del mismo tono, Danna Paola nos recibió en su camerino después del ensayo para los Spotify Awards. Su presencia se nota, firme y segura, pero su vibra te invita a tener una conversación auténtica. Platicamos de todo, sobre su música, Élite, el amor propio y cómo está disfrutando el que parece ser uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Cómo te has llegado a convertir en la mujer empoderada que eres ahora?

Yo creo que conforme he ido creciendo. He crecido un poco más rápido de lo normal por así decirlo. Pero de un tiempo para acá, la verdad me hace sentir súper orgullosa la mujer que soy hoy en día a raíz de todas las experiencias, los proyectos… el estar fuera de mi país dos años fue algo súper fundamental para mí y para mi carrera.

Ha sido un gran viaje. Estoy súper cómoda, feliz y plena en este momento de mi vida. La verdad creo que cuando estás bien contigo misma todo se refleja alrededor. Siento que he tomado buenas decisiones y eso me ha llevado a donde estoy.

Antes de llegar a este punto, ¿alguna vez pensaste renunciar?

Sí. A mis 16-17 años, antes de que llegara Wicked. Estaba súper cansada de todo esto y quería dedicarme a otra cosa. Cabe mencionar que yo soy una persona que a cada rato esta renovándose, cambiando y haciendo cosas diferentes porque me aburro muy rápido.

En esa época básicamente mi salida fácil era renunciar a todo y tirar la toalla. Pero no fue así, creo que la vida misma me ha puesto en situaciones en donde tengo que aprender de mí misma, mis retos, mis errores, etc. Y pues aquí estoy. Creo que Wicked llegó a salvar esa parte de mí.

¿Qué te diría ahorita la Danna Paola de hace 10 años?

Sería un poco irreconocible la verdad, soy completamente otra persona. Al final tengo una esencia, siempre he sido muy auténtica, súper soñadora, muy risueña, pero me he vuelto de un carácter muy fuerte en muchas cosas.

Hace tres años y medio no era la mujer que soy hoy. Tuve que pasar ciertas cosas para poder tomar las riendas de mi vida y de mi carrera. Decir esto quiero, esto no, y dejar de estar calladita, la verdad para mí era súper importante esto. Le diría ‘¿En qué momento te has convertido en esto?’. Creo que es una buena reflexión.

Este mes se celebra el día de la mujer, ¿Qué consejo le darías a las mujeres que quieren sobresalir en lo que hacen?

Creer en ellas mismas. Yo creo que si no crees en ti, si no tienes la fortaleza y esa seguridad contigo, nadie lo va a percibir de esa manera.

Es fundamental verte al espejo y recordarte lo poderosa que eres con lo que hagas. Dentro del mundo, al final ejercemos un papel sumamente importante, ¡movemos el mundo! Con el simple hecho de ser mujer eres poderosa.

Eres la primera artista latina en tener tres sencillos seguidos – ‘Mala Fama’, ’Oye Pablo’, ‘Sodio’- en los primeros lugares en Spotify. ¿Crees que estás en la cumbre de tu carrera?

Diría que está comenzando. Antes me costaba mucho trabajo saber qué quería, y para dónde ir. Este último año y medio ha sido una locura, estoy que no me la creo.

Las cosas están pasando por algo que yo estoy creando, las letras son mías, estoy involucrada en mi proyecto al 100%, tengo el apoyo de mi disquera, de todo mi equipo, de personas que creen en mí, en mis locuras y en todo lo que traigo en la cabeza. Creo que este es el resultado de creer al 100% en algo que tú estás haciendo. Cuando uno cree en eso, todo lo de alrededor se acomoda.

¿Te esperabas todo esto?

No me lo esperaba para nada, la verdad ha sido muy loco, pero ahora creo mucho más en mi visión, en mí, en que he tomado el camino correcto. Estoy feliz de experimentar y explotar el arte de esta manera, antes drenaba a mis personajes a través de emociones, ahora lo hago a través de canciones.

Es muy bonito y lo estoy disfrutando mucho. Me encanta que se me tome en cuenta. No hay mejor reconocimiento que el que a mis fans les guste mi música y lo que estoy haciendo.

Danna Paola nos reveló lo que pasará con su personaje en la tercera temporada de Élite

Se acerca la tercera temporada de Élite, ¿qué pasará con tu personaje?

En esta temporada, Lu encuentra ese punto vulnerable en el que tener tantas máscaras y tantos fantasmas dentro la acaban autodestruyendo. Desde la primer temporada es muy destructiva y no te das cuenta hasta que volteas y está más sola que al inicio. Lucrecia se da cuenta que el amor viene principalmente del amor propio. Lucrecia se deja llevar por el corazón esta vez y no tanto por lo manipuladora que puede llegar ser. Nada es lo que parece, el amor está en donde ella menos se lo imagina.

¿De qué manera te ha hecho crecer el personaje de Lucrecia?

Creo que es un personaje que lidera un poco este empoderamiento femenino y que me enseñó a mí a darme cuenta y aprender a decir qué quiero y qué no, que es algo que no sabía y que aprendí de Lu.

Por otro lado, Lucrecia como que siempre ha tenido muy fácil la vida, como que nada le ha costado, y a mí todo lo contrario, a mí me ha costado mucho estar en donde estoy. Es muy bonito tener esos dos lugares emocionales en donde experimentar, es como una terapia básicamente.

¿Qué esperas de los premios de mañana?

Va a ser increíble, me encanta que vuelvan unos premios que le dan el poder a los fans, algo que te lo juro hacía muchísima falta. Además me emociona saber que voy a ver a muchos compis de la industria, que van a estar un montón de fans, obviamente va a estar muy divertido compartir todo con mis co-host. Estoy muy emocionada, tengo muchas expectativas, la verdad me urgían unos premios así y me encanta que México sea el primero en llevar los Spotify Awards al mundo.

No te pierdas mañana la transmisión de los Spotify Awards a través de TNT a las 7:00pm para ver la Green Carpet y a las 8:00pm para ver el show, que te podemos asegurar -porque hoy vimos cómo se están preparando-, que estará increíble.