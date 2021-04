Esta es la primera serie del príncipe Harry y Meghan Markle para Netflix

El príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunciaron este martes la serie documental «Heart of Invictus», que será el primer proyecto para Netflix de su compañía audiovisual Archewell Productions.

El príncipe Harry y Meghan Markle fundaron Archewell Productions para producir programación que, según su propia misión, pueda “abrazar nuestra humanidad compartida y nuestro deber de verdad a través de una lente compasiva”.

Se sabe que el príncipe Harry será productor ejecutivo de «Heart of Invictus» y también aparecerá en pantalla en un rol todavía por determinar. Además, el director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara, quienes ganaron el Oscar al Mejor Cortometraje Documental por «The White Helmets» (2016), tomarán las riendas de esta serie.

«Heart of Invictus» seguirá los pasos de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron accidentes o que padecen enfermedades y que ahora tratan de llegar a los Juegos Invictus, una competición promovida por el príncipe Harry para militares con discapacidades o lesiones.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

— Netflix (@netflix) April 6, 2021