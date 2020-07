Este hombre se extravió de niño y se reencuentra con su familia 30 años después

Adán Tolentino se perdió en la Central de Abasto de la Ciudad de México cuando tenía seis años, en la década de los noventa. Ahora, treinta años después, logró reencontrarse con su familia.

Adán, de 34 años, solía acompañar a su padre a la Central de Abasto. Relata que el día que se extravió su padre lo dejó en un lugar mientras él se iba a trabajar. Al ver que no regresaba, se fue con unos niños a jugar y horas más tarde regresó al mismo sitio, pero nadie sabía del paradero de su padre.

Para sobrevivir a tan corta edad, tuvo que vender chicles en las calles de la ciudad, robar y buscar comida como pudiera; sin embargo, una familia originaria de Veracruz lo acogió y lo ayudaron a terminar sus estudios.

Originario del Estado de México, creció en Poza Rica, Veracruz, pero cuenta que nunca olvidó a su familia. Así, el pasado 10 de junio, y con el apoyo de su esposa, se puso en contacto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Cobupem, para localizar a su familia biológica.

“Desde hace varios años me decía mi esposa, vamos a buscarlos. Yo mandé una solicitud diciendo que estaba buscando mi familia. Entonces, al otro día me fui a trabajar y mi esposa me dijo: te paso el número de teléfono para que marques, porque ellos te van a ayudar a buscar a tu familia. Yo hablé por teléfono, di mis datos, dije que andaba buscando a mi familia”, explicó Adán durante una entrevista.

La búsqueda consistió en el cruce de información de más de 10 mil posibles coincidencias; así, la Cobupem logró contactar a una de sus hermanas quién reconoció las coincidencias con la historia de Adán, quien radica actualmente en Lolotla, Hidalgo, y viajó a Toluca para reencontrarse con su familia en las instalaciones de la Comisión.

“A una de mis hermanas le mandan un mensaje y le dicen que encontraron a mi hermano que si podíamos identificar la foto que habían mandado, conocimiento así de él no teníamos mucho, mi hermana me mandó la foto, lo vi y pues si me llegó la impresión y me puse a llorar demasiado”, comentó Lucía Pereira Juárez, hermana de Adán.

Para Adán, recibir la noticia fue como «volver a nacer». Un funcionario de la Comisión le llamó a los pocos días de iniciar la búsqueda y le aseguró que ya habían encontrado a su familia.

“Me dijo, ya encontramos a tu familia y yo dije pues cómo la van a encontrar, sí ya le encontramos. Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer. Es una alegría muy grande de verdad, me sentía que me faltaba algo; no sé, algo de mí. Creo que volvió a mí esa alegría”, expresó.

Aunque sus padres no han dado ninguna declaración sobre cómo lo intentaron buscar y por cuánto tiempo, Sol Salgado, titular de la Cobupem, explica que antes no existían tantas instituciones de búsqueda especializadas, haciendo la búsqueda con sus medios, sin éxito.

Asimismo, una de sus hermanas confirmó que, durante mucho tiempo, sus padres les dijeron que buscaban a Adán, aunque nunca les revelaron cómo. «Discúlpanos por no haberte nosotros tratado de buscar, tú fuiste el que nos buscó», expresó Diana Laura Pereira Juárez, hermana de Adán.

De acuerdo con cifras oficiales, al cierre del año 2019 se tenía el registro de más de 61 mil personas desaparecidas en México. Si necesitas reportar algún caso, puedes hacerlo a los teléfonos 800-216-0361 y 800-509-0927 o en redes sociales con el usuario @COBUPEM.