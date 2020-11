Ester Expósito deja callados a todos los que dicen que tiene cirugías

Desde su participación en «Élite», Ester Expósito se ha lanzado a la fama y ahora la vemos en los eventos más top de América y Europa. Debido a su talento y espectacular belleza, la española ha recibido muchas críticas, pues muchos creen que ya se ha sometido a varias cirugías plásticas, por lo que la actriz se molestó y mandó un fuerte mensaje.

En una entrevista con el diario El País, la rubia de 20 años explicó que no ha recurrido al bisturí y todo se trata de que ha madurado: ««Claro que he cambiado y voy a seguir cambiando, pero lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural. Como se supone que los hombres no se operan, en cuanto una mujer está en el disparadero se especula sobre ello».

Afirmó que le molesta muchísimo que utilicen su imagen para que otras niñas se sometan a cirugías. «Lo que me jod* es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas para fomentarlas o decirles a las niñas: ‘Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto'».

En las siguientes imágenes que crearon algunos fans podemos ver que los cambios de Ester fueron debido a que pasó de adolescente a mujer, pero su rostro sigue siendo el mismo y siempre ha sido una persona muy bonita: