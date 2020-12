Ester Expósito y Alex Speitzer disfrutan de un increíble fin de semana en la CDMX

Una de las celeb couples favoritas de este 2020 es sin duda alguna la que forman Ester Expósito y Alejandro Speitzer, pues desde que comenzaron los rumores de que tenían una relación amorosa, los comenzamos a ver en diferentes partes del mundo como el Caribe mexicano, en España, Italia y en esta ocasión en la CDMX.

La pareja fue vista este fin de semana en diferentes puntos de nuestra querida ciudad. Con todas las medidas sanitarias, la española y el mexicano no pasaron desapercibidos en Six Flags, y muchos de sus fans no dudaron en tomarse fotos con ellos y compartirlas en redes sociales.

Ambos también fueros vistos en Polanquito, Perisur y Artz Pedregal, donde estuvieron muy felices disfrutando de su amor.

Y para cerrar con broche de oro, las estrellas de «Alguien Tiene que Morir» decidieron escaparse a Tepoztlán para disfrutar de la naturaleza, la cultura mexicana y vivir algo muy diferente a lo que ya están acostumbrados.