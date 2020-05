Esto es lo que supuestamente gana Erika Buenfil por ser la «Reina de TikTok»

Sin duda, TikTok se ha convertido en un «boom» durante la cuarentena por el Covid-19. Muchas han sido los famosos que han decidido sumarse a esta plataforma digital, pero pocos han tenido tanto éxito como Erika Buenfil.

Pese a su edad y que su hijo le pidió que no lo hiciera, la mexicana decidió debutar y hoy ya tiene 5.6 millones de seguidores, a quienes cautiva con sus divertidos videos. Sin embargo, este éxito ha ocasionado que salgan a la luz cuestionamientos y dudas. Y es que, hay quienes aseguran que la actriz está ganando millones de pesos a través de esta red social.

De acuerdo con una revista de espectáculos, Erika está recibiendo un centavo de dólar por cada seguidor; es decir; unos 50 mil dólares (un millón 230 mil pesos? ¿Será?

Como era de esperarse, ella misma decidió terminar con estos rumores y a través de su cuenta de Twitter escribió: «Sólo quiero decir a mis amigos de TVNotas que no gano nada en TikTok. Porfa no digan cosas que no son ciertas».

Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas. — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 3, 2020

Como verás, todo se trata de un rumor. Y es que, hasta ahora, no existen indicios de que alguna celebridad o usuario esté recibiendo pagos por parte de TikTok, pues se trata de una plataforma dedicada sólo a entretener.

