Estos fueron los famosos mejor vestidos de los People’s Choice Awards

Premiaciones significa alfombra roja, y esto a su vez no puede más que implicar los famosos mejor vestidos; en esta ocasión los People’s Choice Awards fueron los encargados de traer hasta nosotros a nuestras estrellas favoritas.

La gala que premia lo mejor del cine, televisión y música nos regaló unos atuendos de ensueño, y es que ahora más que nunca las celebridades se están esforzando por verse bien para demostrarnos cómo es que se regresa más fuerte que nunca al mundo como lo conocíamos antes.

Kim Kardashian

La más, la única, la inigualable Kim Kardashian está en nuestro top de los famosos mejor vestidos; indudablemente no podía faltar, ya que esta celebrity nos ha regalado muchos grandes momentos fashionistas a lo largo del año.

Luciendo un total look negro muy parecido a los que nos ha acostumbrado a verla llevar, Kim agradeció a su ex Kanye West por introducirla al mundo de la moda, así como a todos los diseñadores que colaboran con ella para hacerla brillar en todos los eventos.

Scarlett Johansson

Una de las mejores vestidas de la noche fue Scarlett, quien llevó un elegante mono bicolor y un makeup muy natural, a excepción de sus aterciopelados labios rojos.

Becky G

La cantante Becky G fue una de las famosas mejor vestidas, ya que lució increíblemente sexy con un vestido amarillo de Roberto Cavalli en los People’s Choice Awards.

De esta manera, la reguetonera nos confirma dos cosas: que su color favorito es el amarillo, y que ella confía mucho en su belleza, y con justa razón.

Tom Hiddleston

Con un clásico estilo inglés, el actor originario de Reino Unido fue uno de los famosos mejor vestidos, ya que su traje color arena nos dejó a todos con la boca abierta.

Sarah Hyland

La actriz de Modern Family llevó un conjunto blanco abombachado de Vera Wang que dejaba ver sus bien contorneadas piernas.

Además, junto con su prometido Wells Adams protagonizó uno de los momentos más románticos de la alfombra roja cuando este se agachó para acomodarle el vestido para que luciera espectacular en cada una de sus fotos. #Couple Goals

Ganadores

PELÍCULAS

Estrella Masculina de Película: Dwayne Johnson – Jungle Cruise

Estrella de Película de Acción: Simu Liu – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Acto de Comedia de 2021: Chelsea Handler – Vaccinated and Horny Tour

Programa Diurno de 2021: The Ellen DeGeneres Show

Estrella Femenina de Película: Scarlett Johansson – Black Widow

Película de 2021: Black Widow

Estrella de Película de Comedia de 2021: Dwayne Johnson – Jungle Cruise

Película de Acción de 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Película de Comedia de 2021: Free Guy

Película de Drama de 2021: Cruella

Película Familiar de 2021: Luca

Estrella de Película de Drama de 2021: Kevin Hart – Fatherhood

TV

Estrella Masculina de Televisión: Tom Hiddleston – Loki

Show de 2021: Loki

Reality Show de 2021: Keeping Up With the Kardashians

Show de Drama de 2021: Grey’s Anatomy

Show de Comedia de 2021: Never Have I Ever

Estrella Femenina de Televisión de 2021: Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Estrella de Drama de Televisión de 2021: Chase Stokes – Outer Banks

Talk Show Nocturo de 2021: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Estrella de Reality de 2021: Khloé Kardashian – Keeping Up With the Kardashians

Show de Competición de 2021: The Voice

El show que merece ser visto en una sentada de 2021: Squid Game

Show de Sci-Fi/Fantasía de 2021: Lucifer

Estrella de Comedia de Televisión de 2021: Selena Gomez – Only Murders in the Building

Competidor de Concurso de 2021: JoJo Siwa – Dancing With the Stars

MÚSICA

Artista Femenina de 2021: Adele

Artista Country de 2021: Blake Shelton

Artista Masculino de 2021: Lil Nas X

Grupo de 2021: BTS

Canción de 2021: Butter – BTS

Álbum de 2021: Sour – Olivia Rodrigo

Artista Latino de 2021: Bad Bunny

Artista Nuevo de 2021: Olivia Rodrigo

Video Musical de 2021: Butter – BTS

Colaboración de 2021: STAY – The Kid LAROI & Justin Bieber

CULTURA POP

Artista Social de 2021: Britney Spears

Especial Pop de 2021: Friends: The Reunion – The One Where They Get Back Together

Game Changer de 2021: Simone Biles

El Podcast Pop de 2021: Anything Goes with Emma Chamberlain