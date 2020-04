«Figuras públicas son parte de una campaña de los conservadores contra la 4T», AMLO

No es ninguna novedad que estamos enfrentando un tema delicado. La situación mundial respecto a la pandemia del coronavirus es una coyuntura poco usual y, con el tiempo, han surgido opiniones; aunque algunas menos afortunadas que otras.

Asimismo, se ha detonado exponencialmente el número de noticias entorno al tema, lo cual es completamente normal; sin embargo, un gran número de artículos publicados principalmente en internet, son noticias con verdades a medias, ajustadas a la realidad de unos para -casi siempre- perjudicar a otros. Las muy famosas fake news que en situaciones como esta, no tienen cabida…

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que varias celebridades son parte de una campaña auspiciada por los «conservadores». Personalidades como Thalía, Eugenio Derbez y Javier «El Chicharito» Hernández, se han manifestado sobre la situación del sector Salud en el país a través de sus redes sociales.

Por una parte, sí es real que los famosos son una especie de nuevos líderes de opinión y es evidente que las personas los escuchan. Fuera de, si el gobierno está actuando bien o mal, las personas confían en ellos. Por otro lado, ellos, como el resto de la población, pueden equivocarse. ¿Hasta que punto es su responsabilidad corroborar la información que comparten?

Recientemente, el actor, Eugenio Derbez, se hizo viral por un video en el que se dirigía a las personas, pidiéndoles su apoyo para una clínica de Tijuana, Baja California que carece de los insumos necesarios para atender pacientes con COVID-19. La opinión pública se dividió. El Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido por Zoé Robledo, no ha dejado de insistir a la población de no compartir noticias falsas. Unos creen, otros no.

De acuerdo con el portal SDP Noticias, un grupo de personas acudió a la dirección que mencionó el actor para dejar un donativo, encontrándose con un local vacío, sucio y abandonado.

Eso nos lleva a preguntarnos: ¿Nada de lo que leo es verdad? ¿Quiénes mienten y quiénes no? ¿A quién debo creerle? ¿En qué momento estamos confiando más en las figuras públicas que en el gobierno? La preocupación por obtener información verídica no es asunto baladí y menos cuando hay personas que están perdiendo la vida.

Aunque parezca inverosímil, los únicos que podemos obtener respuestas, somos nosotros. Siempre es difícil acudir en primera instancia a corroborar la información, y más ahora, pero debemos ser cautos y mantenernos informados en medios y fuentes reales, oficiales y lo más objetivas posibles. Lo más importante es nuestra salud y ayudar, en la medida de lo posible más allá de adoptar, o no, una postura política.