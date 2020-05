¿Galilea Montijo e Inés Gómez Mont terminaron su amistad?

¡La noticia circuló rápidamente en redes sociales!

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont están distanciadas y ya no son las amigas que antes eran, fue lo que dijo el periodista Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México, sin revelar los supuestos motivos que llevaron a esto: «No se han retirado el habla, pero pasaron de ser íntimas casi hermanas a estar alejadas. Tal vez al leer esta nota suban una historia diciendo que su distanciamiento se debe a Susana Distancia, sin embargo su lejanía se dio desde antes del confinamiento y el quédate en casa”, añadió Kaffie

Sin embargo, para aclarar este malentendido, Galilea e Inés decidieron hacer una transmisión en vivo en la que no sólo se burlaron de dicho distanciamiento, sino que además dejaron claro que todo es mentira: «La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde. Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo”, aseguró Inés.

Por su parte, Galilea dijo: “Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre? Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, porque dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok. Estamos separadas porque hay tierra de por medio y porque ahorita no se puede viajar», explicó en tono de broma, pues por ahora Inés se encuentra en Estados Unidos y ella en México.

Es así como juntas decidieron terminar con los rumores, pues ya son varios años los que las hemos visto inseparables. ¡Bien por ellas!

¿Qué opinas al respecto?