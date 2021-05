Geraldine Bazán se transforma en Cruella de Vil por un día

Geraldine Bazán es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y ha dejado ver algunos detalles de su vida privada junto a sus amadas hijas, siempre arrancando suspiros entre sus fans.

La actriz de 38 años ha demostrado que se encuentra en un buen momento en el ámbito profesional y personal, a lo que se suma su impactante figura producto de una estricta rutina de ejercicios y buena alimentación.

Recientemente la actriz compartió una maravillosa sesión fotográfica en su cuenta de Facebook en la que dijo haberse inspirado en la próxima película de Disney, Cruella, pues los looks que eligió fueron muy llamativos en los clásicos tonos rojo, negro y blanco. Para complementar utilizó increíbles y sofisticados accesorios en dorado y plateado.

Por supuesto los internautas no se hicieron esperar y la llenaron de halagos y comentarios positivos: «Que bella eres, y me encanta que seas tan sencilla, bendiciones éxito», «Eres bella Geraldine, y muy talentosa», «Mucho éxito! Tan hermosa como siempre! Dios te bendiga!», «Wow que Hermosa me encanta siempre tu originalidad» , fueron algunos de ellos.

La actriz es una de las celebridades más activas en las redes sociales, donde se mantiene en contacto con sus seguidores y muestra algunos de los mejores momentos de su vida, sobre todo lo relacionado con sus hijas y trabajo.

Aunque ha demostrado ser una madre increíble dedicada al cuidado y crecimiento de sus hijas, se ha rumorado que no se encuentra de vacaciones con ellas, si no con un nuevo galán que ocupa su corazón.

La actriz no ha revelado los detalles sobre este nuevo amor, sin embargo, se ha señalado que se encuentra más feliz que nunca y disfrutando de un momento romántico a solas con su nueva pareja.

¿Qué opinas? ¿Te gustó su despampanante look inspirado en Cruella de Vil? ¡Hazlo tú también!