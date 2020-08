¡Hasta siempre, Chespirito! Tras 47 años, el programa del comediante mexicano dejó de transmitirse

Roberto Gómez Fernández sorprendió la tarde de este sábado 1 de agosto al anunciar que la famosa e icónica barra de programas de Chespirito ha salido del aire alrededor del mundo.

Asimismo, su hermana Graciela Gómez Fernández secundó el mensaje y escribió lo siguiente: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada“.

Más tarde, Florinda Meza también desaprobó la decisión y, a través de un hilo en Twitter, explicó que no fue convocada a las negociaciones. Pero más allá de eso lamentó que en momentos de crisis, programas con el único afán de entretener sean cortados de tajo e incluso resaltó la importancia cultural del show y de los personajes.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

