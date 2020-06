Hermanos Russo: «Live-action de ‘Hércules’ será muy diferente a la original»

A unos días de que se dio a conocer que Disney ya prepara la versión live-action de ‘Hércules’, ahora ha salido a la luz quiénes serán los productores ejecutivos de esta historia.

Se trata de Joe y Anthony Russo, quienes durante una entrevista aseguraron que esta nueva versión no será una «traducción literal» de la película animada: «Creo que siempre debes traer algo nuevo a la mesa porque desde nuestra perspectiva como narradores, no es convincente hacer una traducción literal”, comentó Anthony Russo.

Además, se dice que esta nueva historia está siendo escrita por Dave Callaham, guionista de la próxima cinta de Marvel ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’.

En cuanto a los protagonistas, en redes sociales circula una imagen con el posible cast. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Míralo:

Por ahora, no queda más que esperar a que surjan más detalles de esta historia, que seguro, será uno de los live-action más esperados de Disney.

¿Qué te parece?