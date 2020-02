Hilary Duff podría salir del revival de ‘Lizzie McGuire’

El regreso de Lizzie McGuire que tanto hemos esperado está en riesgo, e incluso podría cancelarse. ¡¡Noooo!!

Una de las noticias más virales del año pasado fue cuando se anunció el regreso de Lizzie McGuire a la televisión, específicamente a Disney+. Desde el primer momento el proyecto tuvo un recibimiento bastante positivo, sobre todo cuando se dio a conocer que el cast original regresaría.

Incluso cuando salió el primer vistazo de Hilary Duff como Lizzie McGuire, los fans comenzaron a augurar todo un éxito para el revival. Todo iba viento en popa. Sin embargo, los problemas comenzaron hace unas semanas.

Terri Minsky, la creadora de la serie original y showrunner del revival decidió abandonar el proyecto. Nadie sabía que estaba pasando, hasta que hoy la revista Variety dio a conocer que Terri salió de la producción por diferencias creativas.

“Estoy muy orgulloso de los dos episodios que hicimos. Hilary tiene una comprensión de Lizzie McGuire a los 30 años que necesita ser vista. Es algo maravilloso de ver. Me encantaría que el programa existiera, pero idealmente, me encantaría que me dieran ese tratamiento de ir a Hulu y hacer el programa que estábamos haciendo.”

Mientras que Terri quería mostrar una versión más adulta de Lizzie, al parecer Disney quiere que el revival sea algo más familiar, por lo que no está de acuerdo con mandar esta producción a Hulu, una plataforma que también pertenece a Disney pero con una temática más adulta.

Esta diferencia creativa no sólo ha provocado que la producción se detenga de forma indefinida, sino que también ha generado el malestar de Hilary Duff, quien comparte la opinión de Terri Minsky y no ha dudado en hacerlo notar.

En sus historias de Instagram, Hilary hizo énfasis en el tema y compartió la noticia de que la serie ‘Love Simon’ se movería de Disney+ a Hulu, acompañada de la frase “Suena familiar…”

Fuentes cercanas a la actriz comentan que Hilary ha comenzado a desesperarse debido a todas las barreras creativas que se han presentado.

Por otra parte, respecto al paro de la producción, Disney lanzó un comunicado explicando la situación:

“Los fanáticos tienen un apego sentimental hacia Lizzie McGuire y altas expectativas para una nueva serie. Después de filmar dos episodios, concluimos que necesitamos avanzar en una dirección creativa diferente y estamos poniendo una nueva lente en el programa.”

Ahora sólo nos queda esperar que los problemas internos se resuelvan, Hilary no pierda la paciencia y se haga un revival a la altura de lo que merece esta serie que marcó la adolescencia de miles de personas.