¡Histórico! Mujer de 90 años se convierte en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus tras los ensayos

Tras meses de ensayos, hoy una mujer británica de 90 años llamada Margaret Keenan se convirtió en la primera persona del mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus creada por Pfizer y BioNTech.

Esta vacuna la recibió en el Hospital Universitario de Coventry, donde ella es residente, y reveló lo siguiente a medios internacionales como la BBC y New York Times: «Me siento muy privilegiada de ser la primera persona vacunada contra Covid-19. Significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en Año Nuevo después de estar sola durante la mayor parte del año», aseguró. “Si yo me la puedo poner a los 90 años, cualquiera puede”.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020