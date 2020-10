‘Hocus Pocus’ tendrá reunión y tenemos la prueba

«Tus 3 brujas favoritas, @sarahjessicaparker @kathynajimy y YO, regresan sólo por 1 noche el 30/10 a las 8 p.m. ET! ‘In Search of the Sanderson Sisters’ es lo mejor que le ha pasado a #Halloween desde Hocus Pocus + Reeses Pieces . Obtenga su tix ahora y apoye a @NYRP #nyrphulaween», se lee sobre el pie de foto.

Y aunque no lo creas, este evento será realizado para una buena causa, pues todo el dinero recaudado será donado al New York Restoration Project, por lo que además de salvar el Halloween del 2020, harán algo muy bueno por los demás y a crear más comunidades verdes.

Si ya te animaste, no dudes en comprar tu ticket aquí.